В Екатеринбурге коллекторы избили ребенка-инвалида за несуществующий долг его матери

«Трое неизвестных мужчин избили ученика пятого класса коррекционной школы, избиение произошло в лифте дома, где проживает ребёнок со своей матерью. Со слов пострадавшего известно, что мужчины требуют с его матери денежный долг в размере 300 тыс. рублей, хотя, как поясняет сама мать пострадавшего ребёнка, такого денежного долга за ней не числится», — добавили в СК.

Сейчас следователи вместе с полицией выясняют все обстоятельства инцидента. Будут опрашиваться как сам пострадавший мальчик, так и его родители, иные лица. Также будет проведена судебная медицинская экспертиза пострадавшего в целях установления степени тяжести вреда здоровью, причиненного ребёнку.