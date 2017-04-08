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13:51 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге коллекторы избили ребенка-инвалида за несуществующий долг его матери

В Екатеринбурге коллекторы напали на 11-летнего ребенка-инвалида. Мальчика избили в лифте собственного дома, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Свердловской области.

«Трое неизвестных мужчин избили ученика пятого класса коррекционной школы, избиение произошло в лифте дома, где проживает ребёнок со своей матерью. Со слов пострадавшего известно, что мужчины требуют с его матери денежный долг в размере 300 тыс. рублей, хотя, как поясняет сама мать пострадавшего ребёнка, такого денежного долга за ней не числится», — добавили в СК.

Сейчас следователи вместе с полицией выясняют все обстоятельства инцидента. Будут опрашиваться как сам пострадавший мальчик, так и его родители, иные лица. Также будет проведена судебная медицинская экспертиза пострадавшего в целях установления степени тяжести вреда здоровью, причиненного ребёнку.

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