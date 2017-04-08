Потоп из-за коммунальной аварии на Хользунова в Воронеже попал на видео

Горожанин Михаил Просяник прислал в редакцию РИА «Воронеж» видео потопа на улице Хользунова днем субботы, 8 апреля. Горожанин прошел с мобильным телефоном несколько сотен метров: вода стремительным потоком несется по городским дорогам.

По словам Михаила, утром 8 апреля у стоянки рядом с домом № 115 по улице Хользунова из-под земли бил фонтан. Находящиеся на улице магазины и киоски опустели — людям не просто подойти к ним из-за потопа.