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16:03 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Потоп из-за коммунальной аварии на Хользунова в Воронеже попал на видео

ЧП устраняют работники водоканала.

Горожанин Михаил Просяник прислал в редакцию РИА «Воронеж» видео потопа на улице Хользунова днем субботы, 8 апреля. Горожанин прошел с мобильным телефоном несколько сотен метров: вода стремительным потоком несется по городским дорогам.

По словам Михаила, утром 8 апреля у стоянки рядом с домом № 115 по улице Хользунова из-под земли бил фонтан. Находящиеся на улице магазины и киоски опустели — людям не просто подойти к ним из-за потопа.

Как пояснили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе «РВК-Воронеж», на месте ЧП работает аварийная бригада. Причина утечки пока не ясна.

Часть Коминтерновского района Воронежа осталась без воды утром субботы, 8 апреля. Как сообщили операторам системы-112 в единой диспетчерской службе, без воды остались жильцы домов:

  • № 98, 98 В, 100, 100 В, 102, 102 В, 103, 108, 110 В, 112 В, 114, 116 и 118 по улице Хользунова;
  • № 91, 93а, 95, 97, 97а, 99, 101, 103 и 105 по улице Генерала Лизюкова;
  • № 144−160 по улице Беговая.

Водоканал организовал подвоз технической воды к дома № 116 по Хользунова, № 91 по Лизюкова и № 144 по Беговой.

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