Потоп из-за коммунальной аварии на Хользунова в Воронеже попал на видео
ЧП устраняют работники водоканала.
ЧП устраняют работники водоканала.
Горожанин Михаил Просяник прислал в редакцию РИА «Воронеж» видео потопа на улице Хользунова днем субботы, 8 апреля. Горожанин прошел с мобильным телефоном несколько сотен метров: вода стремительным потоком несется по городским дорогам.
По словам Михаила, утром 8 апреля у стоянки рядом с домом № 115 по улице Хользунова
Как пояснили корреспонденту РИА «Воронеж» в
Часть Коминтерновского района Воронежа осталась без воды утром субботы, 8 апреля. Как сообщили операторам системы-112 в единой диспетчерской службе, без воды остались жильцы домов:
Водоканал организовал подвоз технической воды к дома № 116 по Хользунова, № 91 по Лизюкова и № 144 по Беговой.