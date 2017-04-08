В Омске ледяная глыба с крыши снесла козырёк с подъезда
Люди не пострадали только по счастливой случайности: в этот момент на крыльце никого не было.
Люди не пострадали только по счастливой случайности: в этот момент на крыльце никого не было.
Сегодня, 8 апреля, с крыши дома № 12/1 по улице Андрианова прямо на проход к подъезду обрушилась глыба льда. Как рассказывает в сообществе «ЧП Омск» очевидец, она сбила козырёк с подъезда.
Андрей Заполев, «ЧП Омск»:
— Позвонил в управляющую компанию. Сказал, что козырёк висит и может упасть на людей и что над соседними подъездами висят такие же глыбы льда. Реакция компании: «Приедем — посмотрим. Может, он у вас ещё нормально висит, и делать ничего не надо. А крышу чистить машину на понедельник заказали».
Омич призывает других горожан быть внимательнее. Вдруг такая крыша — не одна?
Напомним, что всего несколько дней назад, 27 марта, с крыши десятиэтажного дома № 5 по улице Пригородной (тоже в Нефтяниках) на омичку с ребёнком тоже свалилась ледяная глыба. Четырёхлетнего малыша увезли в больницу: он получил ушибы головы и тела. Его мама не пострадала. Управляющую компанию сейчас проверяют прокуратура и следственный комитет.