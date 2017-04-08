Во Львове возле ночного клуба произошла стрельба, есть пострадавший

Во Львове возле ночного клуба произошла стрельба. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львова на странице в Facebook.

Сообщение о том, что на ул. Джерельной неизвестный выстрелил в мужчину, поступило в полицию в ночь на 8 апреля.

На месте происшествия инспекторы обнаружили раненого 30-летнего мужчину, который лежал на земле. Патрульные сразу вызвали «скорую» и оказали первую домедицинскую помощь пострадавшему. Медики госпитализировали мужчину. По словам врачей, травмы на бедре, вероятно, нанесены ножом.

По словам очевидца, четверо неизвестных в результате конфликта нанесли лежащему мужчине телесные повреждения, а затем совершили несколько выстрелов и вернулись в ночной клуб по тому же адресу.

Вместе со свидетелем инспекторы патрульной полиции, не мешкая, последовали в поисках подозреваемых. В клубе обнаружили четырех человек, на которых указал заявитель, а именно: двух мужчин 30 лет, а также 32 и 38 лет, и женщину. Свидетель сообщил, что именно 38-летний мужчина нанес потерпевшему телесные повреждения и совершил выстрелы. Мужчину задержали.

Неподалеку от места происшествия полицейские нашли предмет, похожий на оружие, из которого, вероятно, осуществили выстрелы. На месте работали следователи и эксперты. Патрульные доставили задержанных в Галицкий отдел полиции.

Напомним, ранее в Волынской области произошла драка со стрельбой, один человек погиб.