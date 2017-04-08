СМИ сообщили об аресте замдиректора музея «Петергоф» по делу о растрате
Заместитель директора ГМЗ «Петергоф» Виктор Сорокин обвиняется в растрате государственных средств, выделенных на
Заместитель директора ГМЗ «Петергоф» Виктор Сорокин обвиняется в растрате государственных средств, выделенных на
По данным издания, дело против Сорокина по статье 160 УК (Растрата в особо крупном размере) было возбуждено еще 10 октября 2016 года. Оно связано с «делом реставраторов», главным фигурантом которого является бывший замминистра культуры Григорий Пирумов.
Данная мера пресечения связана с тем, что заболевание Сорокина запрещает содержать его под стражей, отмечает издание. Ему запрещено пользоваться телефоном и интернетом. Общаться он может только с женой, медиками и близкими родственниками.
Григорию Пирумову 25 марта 2016 года были предъявлены обвинения в крупных хищениях при реставрации четырех объектов: Новодевичьего монастыря, Драмтеатра в Пскове,
По «делу реставраторов» в начале апреля также был арестован заместитель директора Государственного Эрмитажа по капитальному строительству Михаил Новиков, сообщали «РИА Новости».