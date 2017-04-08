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15:27 (мск), источник: РБК

СМИ сообщили об аресте замдиректора музея «Петергоф» по делу о растрате

Заместитель директора ГМЗ «Петергоф» Виктор Сорокин обвиняется в растрате государственных средств, выделенных на музей-заповедник. Петродворцовый суд Петербурга поместил его под домашний арест, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, дело против Сорокина по статье 160 УК (Растрата в особо крупном размере) было возбуждено еще 10 октября 2016 года. Оно связано с «делом реставраторов», главным фигурантом которого является бывший замминистра культуры Григорий Пирумов.

Сорокин был помещен под домашний арест до 7 июня 2017 года
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Данная мера пресечения связана с тем, что заболевание Сорокина запрещает содержать его под стражей, отмечает издание. Ему запрещено пользоваться телефоном и интернетом. Общаться он может только с женой, медиками и близкими родственниками.

Григорию Пирумову 25 марта 2016 года были предъявлены обвинения в крупных хищениях при реставрации четырех объектов: Новодевичьего монастыря, Драмтеатра в Пскове, Иоанно-Предтеченского монастыря и Музея космонавтики в Калуге. Как сообщал следователь в зале суда, в деле содержатся признательные показания чиновника, передавали «РИА Новости». По словам следователя, Пирумов признал вину во время дополнительного вопроса.

По «делу реставраторов» в начале апреля также был арестован заместитель директора Государственного Эрмитажа по капитальному строительству Михаил Новиков, сообщали «РИА Новости».

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