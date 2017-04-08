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16:38 (мск), источник: 365info.kz

В 7 областях объявлено штормовое предупреждение

По всей стране тает снег. «Казгидромет» предупреждает об угрозе разливов и подтопления.

Источник: 365info.kz

С 8 по 12 апреля в Восточно-Казахстанской области из-за повышения температуры воздуха ожидается интенсивное таяние снега.

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Уровень воды в реках поднимется, возможно образование заторов из льдин. Также есть риск разливов рек и подтопления дорог и населенных пунктов.

В нескольких других областях ситуация примерно такая же, но период, на который распространяется штормовое предупреждение, немного отличается: с 8 по 13 апреля.

Речь идет о таких областях, как Акмолинская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Актюбинская, Костанайская и Карагандинская.

«Ожидается усиление снеготаяния, подъемы уровней воды на реках, формирование местного стока, возможны подтопления», — говорится в тексте штормового предупреждения.

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