В 7 областях объявлено штормовое предупреждение

С 8 по 12 апреля в Восточно-Казахстанской области из-за повышения температуры воздуха ожидается интенсивное таяние снега.

Уровень воды в реках поднимется, возможно образование заторов из льдин. Также есть риск разливов рек и подтопления дорог и населенных пунктов.

В нескольких других областях ситуация примерно такая же, но период, на который распространяется штормовое предупреждение, немного отличается: с 8 по 13 апреля.

Речь идет о таких областях, как Акмолинская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Актюбинская, Костанайская и Карагандинская.

«Ожидается усиление снеготаяния, подъемы уровней воды на реках, формирование местного стока, возможны подтопления», — говорится в тексте штормового предупреждения.