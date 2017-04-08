В 7 областях объявлено штормовое предупреждение
По всей стране тает снег. «Казгидромет» предупреждает об угрозе разливов и подтопления.
По всей стране тает снег. «Казгидромет» предупреждает об угрозе разливов и подтопления.
С 8 по 12 апреля в
Уровень воды в реках поднимется, возможно образование заторов из льдин. Также есть риск разливов рек и подтопления дорог и населенных пунктов.
В нескольких других областях ситуация примерно такая же, но период, на который распространяется штормовое предупреждение, немного отличается: с 8 по 13 апреля.
Речь идет о таких областях, как Акмолинская,
«Ожидается усиление снеготаяния, подъемы уровней воды на реках, формирование местного стока, возможны подтопления», — говорится в тексте штормового предупреждения.