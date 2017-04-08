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17:04 (мск), источник: Tengrinews

В Усть-Каменогорске сгорел новый завод

В Усть-Каменогорске сгорел новый завод, сообщает «Хабар».

Источник: Tengrinews

В Усть-Каменогорске сгорел новый завод, сообщает «Хабар». Как сообщается, 8 апреля в Усть-Каменогорске крупный пожар уничтожил завод OSB-плит.

Пламя распространилось на территории площадью 1000 квадратных метров. Огонь тушили почти 5 часов. В ликвидации пожара задействовали 15 единиц техники и 60 огнеборцев. Как отмечается, обошлось без жертв и пострадавших. Завод был закрыт на выходные.

В УЧС Усть-Каменогорска-предварительной версией возгорания назвали — нарушение технологического процесса на предприятии. Предприятие специализировалось на выпуске древесно-стружечных плит. Завод запустили в 2017 году, его продукция должна была покрыть до 50 процентов импорта ОSB-плит ввозимых в Казахстан из России, Чехии и Румынии.

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