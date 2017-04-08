В Усть-Каменогорске сгорел новый завод, сообщает «Хабар». Как сообщается, 8 апреля в Усть-Каменогорске крупный пожар уничтожил завод OSB-плит.

Пламя распространилось на территории площадью 1000 квадратных метров. Огонь тушили почти 5 часов. В ликвидации пожара задействовали 15 единиц техники и 60 огнеборцев. Как отмечается, обошлось без жертв и пострадавших. Завод был закрыт на выходные.