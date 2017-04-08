При обрушении дома под Вроцлавом погибли два ребенка и взрослый

«На данный момент из завалов удалось достать семь человек. Трое из них погибли», — сказал он, уточнив, что в числе погибших двое детей.

Дом рухнул от взрыва в субботу утром. Обломки камней повредили несколько припаркованных рядом автомобилей.

Уже известно, что в доме было зарегистрировано 17 человек. Спасатели не исключают, что к некоторым из них могли прийти гости, а некоторые могли отсутствовать в момент трагедии.