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16:00 (мск), источник: РИА Новости

При обрушении дома под Вроцлавом погибли два ребенка и взрослый

ВАРШАВА, 8 апр — РИА Новости. Три человека погибли в результате взрыва двухэтажного многоквартирного дома в польском городе Свебодзине недалеко от Вроцлава на западе Польши, сообщил представитель местного воеводства.

Источник: AP 2017

Дом рухнул от взрыва в субботу утром. Обломки камней повредили несколько припаркованных рядом автомобилей.

«На данный момент из завалов удалось достать семь человек. Трое из них погибли», — сказал он, уточнив, что в числе погибших двое детей.

Уже известно, что в доме было зарегистрировано 17 человек. Спасатели не исключают, что к некоторым из них могли прийти гости, а некоторые могли отсутствовать в момент трагедии.

В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается. На месте работает большое количество спасателей, кинологи, для транспортировки раненых задействованы вертолеты. Спасатели время от времени объявляют минуту тишины, пытаясь услышать людей, которым нужна помощь.

О причинах происшествия пока не сообщают, но не исключается, что к трагедии привел взрыв газа
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