В Башкирии мама ищет парня, пропавшего по пути в больницу

Известно, что молодой человек проживал с родственниками в поселке Тимирзевский. Близкие предположили, что он мог без предупреждения уехать к друзьям в соседние области, в том числе и в Башкирию.
«Маратик, 4 недели тебя не вижу, не знаю, где ты, что с тобой, умоляю, отзовись», — написала в соцсетях мама парня Сагира Юмагулова.
Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавый, коротки черные волосы.
Особые примеры: на груди слева и справа есть шрамы после операции.
Был одет в длинную коричневую куртку, серые брюки, черную спортивную шапку.
Если кто-то располагает информацией о местонахождении Марата Юмагулова, позвоните по телефонам: 89514551315, 89823413867, 89525237007.