В Башкирии мама ищет парня, пропавшего по пути в больницу

Известно, что молодой человек проживал с родственниками в поселке Тимирзевский. Близкие предположили, что он мог без предупреждения уехать к друзьям в соседние области, в том числе и в Башкирию.

«Маратик, 4 недели тебя не вижу, не знаю, где ты, что с тобой, умоляю, отзовись», — написала в соцсетях мама парня Сагира Юмагулова.