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16:08 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии мама ищет парня, пропавшего по пути в больницу

Уже почти месяц близкие ищут 19-летнего жителя Чебаркульского района Челябинской области Марата Юмагулова, который, по их словам, 6 марта отправился в больницу и с тех пор о нем больше ничего неизвестно.

Известно, что молодой человек проживал с родственниками в поселке Тимирзевский. Близкие предположили, что он мог без предупреждения уехать к друзьям в соседние области, в том числе и в Башкирию.

«Маратик, 4 недели тебя не вижу, не знаю, где ты, что с тобой, умоляю, отзовись», — написала в соцсетях мама парня Сагира Юмагулова.

Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавый, коротки черные волосы.

Особые примеры: на груди слева и справа есть шрамы после операции.

Был одет в длинную коричневую куртку, серые брюки, черную спортивную шапку.

Если кто-то располагает информацией о местонахождении Марата Юмагулова, позвоните по телефонам: 89514551315, 89823413867, 89525237007.

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