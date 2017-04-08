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17:57 (мск), источник: Sputnik.by

Задержанный в Минске на дне Воли россиянин депортирован из РБ

Департамент по гражданству и миграции МВД Беларуси запретил въезд в страну молодому анархисту на 10 лет.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 апр — Sputnik. Задержанный в Минске 25 марта во время несанкционированной акции на День Воли гражданин России России Алексей Полихович после отбытия наказания депортирован из Беларуси, об это он написал на своей странице в ФБ.

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Сотрудники милиции 25 марта во время уличной несанкционированной акции в центре Минска задержали более 120 человек, 27 марта в Минске прошли суды, которые штрафовали и давали сутки ареста задержанным. Россиянин Полихович получил 12 суток ареста.

Вернувшись в Москву, Полихович на свой странице в ФБ написал, что был депортирован из Беларуси, ему запрещен въезд в страну на 10 лет.

Ранее со ссылкой на российское посольство в Минске Sputnik сообщал, что 25 марта в белорусской столице были задержаны четверо российских граждан, троим их них были назначены сутки ареста.

По данным из открытых интернет-источников, Полихович симпатизирует анархистам, является фигурантом дела о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года.

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