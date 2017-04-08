Задержанный в Минске на дне Воли россиянин депортирован из РБ

МИНСК, 8 апр — Sputnik. Задержанный в Минске 25 марта во время несанкционированной акции на День Воли гражданин России России Алексей Полихович после отбытия наказания депортирован из Беларуси, об это он написал на своей странице в ФБ.

Сотрудники милиции 25 марта во время уличной несанкционированной акции в центре Минска задержали более 120 человек, 27 марта в Минске прошли суды, которые штрафовали и давали сутки ареста задержанным. Россиянин Полихович получил 12 суток ареста.

Вернувшись в Москву, Полихович на свой странице в ФБ написал, что был депортирован из Беларуси, ему запрещен въезд в страну на 10 лет.

Ранее со ссылкой на российское посольство в Минске Sputnik сообщал, что 25 марта в белорусской столице были задержаны четверо российских граждан, троим их них были назначены сутки ареста.