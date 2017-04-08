Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте
Эксперты объяснили, почему на удар США не ответили российские ПВО
Глава Госдепа выступил с заявлением после ракетного удара США
Мнение: как Россия ответит на теракт
В моду вошла седина, но необычная (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Пост мамы в соцсети спас жизнь ее ребенку
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Известный русский писатель умер в Израиле в 41 год - СМИ
Ракеты «Кораблекрушение» появятся на подлодках РФ
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
СМИ: 51-летняя Синди Кроуфорд показала "дряблый" живот
СМИ: жена Николаева резко ответила своим критикам
В Минске на парковке гостиницы «забыт» редкий спорткар
Subaru показала обновленный Outback
Фоторепортажи
10Последствия циклона «Дебби»
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
18:49 (мск), источник: АиФ Прикамье

Юного угонщика в Краснокамске задержали за несколько минут

Молодой человек успел проехать пару кварталов.

Жителя Краснокамска задержали за рулём угнанного авто.

«Вчера около полуночи в дежурную часть отдела полиции города Краснокамск обратился местный житель. Мужчина сообщил, что неизвестные угнали его автомобиль ИЖ, припаркованный у дома на улице Нефтяная», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. На место преступления выехала следственно-оперативная группа.

Информацию об угоне передали на все посты ГИБДД. Через несколько минут юного водителя за рулём чужого автомобиля задержали. Он успел проехать всего пару кварталов.

Уроженца Краснокамского района отправили в дежурную часть. Автомобиль передали владельцу. По факту угона возбуждено уголовное дело.

Всего 7 апреля на территории Пермского края зарегистрировано 93 преступления. Сотрудники полиции раскрыли 82 преступления, из них по «горячим следам» — 52.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Соколы России». Видео авиашоу
МИД России прокомментировал отмену визита в Москву Джонсона
Умер космонавт Георгий Гречко
Трамп поздравил американских военных с успешной атакой на Сирию
Полиция: у задержанного за теракт в Швеции узбекское гражданство
СКА выиграл в первом матче финала Кубка Гагарина
Порошенко утвердил новую программу сотрудничества Украины и НАТО
Россиянка в седьмой раз выиграла ЧЕ по тяжелой атлетике
Спорт
Футбол РФ пережил 2016 год и составил «Стратегию» до 2030 года Очередная конференция Российского футбольного союза (РФС) прошла в субботу в Москве
Авто
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку В августе Группа ГАЗ планирует представить «вахтовый автобус повышенной комфортности» на шасси «Урал-Next»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Петербург закупит квартиры нуждающимся
Число обманутых дольщиков в Петербурге уменьшилось
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь