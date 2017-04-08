Юного угонщика в Краснокамске задержали за несколько минут

Жителя Краснокамска задержали за рулём угнанного авто.

«Вчера около полуночи в дежурную часть отдела полиции города Краснокамск обратился местный житель. Мужчина сообщил, что неизвестные угнали его автомобиль ИЖ, припаркованный у дома на улице Нефтяная», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. На место преступления выехала следственно-оперативная группа.

Информацию об угоне передали на все посты ГИБДД. Через несколько минут юного водителя за рулём чужого автомобиля задержали. Он успел проехать всего пару кварталов.

Уроженца Краснокамского района отправили в дежурную часть. Автомобиль передали владельцу. По факту угона возбуждено уголовное дело.

Всего 7 апреля на территории Пермского края зарегистрировано 93 преступления. Сотрудники полиции раскрыли 82 преступления, из них по «горячим следам» — 52.