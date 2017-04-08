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17:57 (мск), источник: Sputnik.by

Белорус, экс-боец «Торнадо», приговорен в Киеве к 10 годам

Белорусский 19-летний рэпер с позывным «Моджахед» был задержан на востоке Украины в сентябре 2015 года.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 апр — Sputnik. Оболонский районный суд Киева приговорил восемь бывших бойцов батальона МВД Украины «Торнадо» к длительным срокам наказания — от 8 до 11 лет, сообщил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.

«Объявлен приговор экс-милиционерам роты “Торнадо”, которые пытали гражданских лиц», — написал Матиос на своей странице в Facebook.

По его данным, командира «Торнадо» Руслана Онищенко суд приговорил к 11 годам лишения свободы. Его заместителя Николая Цукура — к девяти годам и шести месяцам.

Среди обвиняемых, которым был вынесен приговор, есть и белорус Даниил Ляшук (Моджахед), он приговорен к 10 годам лишения свободы, сообщил Матиос.

Он также сообщил, что Илья Холод, Никита Куст, Борис Гульчук, Максим Глебов приговорены к лишению свободы на девять лет. Анатолий Пламадян — восьми годам лишения свободы.

По данным Генпрокуратуры Украины, бойцы «Торнадо» подозреваются в совершении ряда преступлений на территории Луганской области в период с декабря 2014 по июнь 2015 года — в частности, в создании преступной организации, превышении власти или служебных полномочий, насилии, сопротивлении представителям власти, незаконном завладении транспортным средством.

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