Полиция Швеции высказалась о гражданстве предполагаемого автора теракта

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU — Мужчина, задержанный по подозрению в совершении теракта в Стокгольме, действительно — гражданин Узбекистана, заявил в субботу глава полицейского управления Швеции Дан Элиассон, слова которого приводят шведские СМИ.

Он не стал комментировать попавшую в прессу информацию о том, что задержанный уже признал вину. Он не сообщил и то, был ли у этого человека вид на жительство.

Как выяснилось, в прошлом году в правоохранительные органы Швеции поступали данные об этом человеке, однако они не имели отношения к экстремизму и были, по словам руководителя полиции, «второстепенного характера».

Накануне грузовик совершил наезд на пешеходов в центре Стокгольма. Четыре человека погибли, а 15 получили ранения.

Премьер Швеции Стефан Лёвен назвал инцидент терактом.