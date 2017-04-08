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17:17 (мск), источник: Интерфакс

Полиция Швеции высказалась о гражданстве предполагаемого автора теракта

По ее данным, задержанный по подозрению в совершении атаки в Стокгольме, действительно — гражданин Узбекистана, как ранее сообщили шведские СМИ.

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Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU — Мужчина, задержанный по подозрению в совершении теракта в Стокгольме, действительно — гражданин Узбекистана, заявил в субботу глава полицейского управления Швеции Дан Элиассон, слова которого приводят шведские СМИ.

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Он не стал комментировать попавшую в прессу информацию о том, что задержанный уже признал вину. Он не сообщил и то, был ли у этого человека вид на жительство.

Как выяснилось, в прошлом году в правоохранительные органы Швеции поступали данные об этом человеке, однако они не имели отношения к экстремизму и были, по словам руководителя полиции, «второстепенного характера».

Накануне грузовик совершил наезд на пешеходов в центре Стокгольма. Четыре человека погибли, а 15 получили ранения.

Премьер Швеции Стефан Лёвен назвал инцидент терактом.

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