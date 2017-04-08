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18:41 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Подозреваемые в незаконной ловле рыбы задержаны в Ростовской области

Рыбаки ловили рыбу запрещенными орудиями.

Подозреваемые в незаконной ловле рыбы задержаны в Ростовской области. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по РО, у четверых граждан обнаружили более 350 штук рыб различных пород. Задержанные рыбаки использовали запрещенное орудие лова.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Санкциями данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

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