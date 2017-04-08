Подозреваемые в незаконной ловле рыбы задержаны в Ростовской области
Рыбаки ловили рыбу запрещенными орудиями.
Рыбаки ловили рыбу запрещенными орудиями.
Подозреваемые в незаконной ловле рыбы задержаны в Ростовской области. Как сообщили в
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Санкциями данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.