Подозреваемые в незаконной ловле рыбы задержаны в Ростовской области. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по РО, у четверых граждан обнаружили более 350 штук рыб различных пород. Задержанные рыбаки использовали запрещенное орудие лова.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Санкциями данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.