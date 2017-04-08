Двое детей пострадали в страшной аварии в Алматы

Магистральная улица Момышулы в субботний день не особо загружена транспортом. Тем не менее, нашлись водители, которые умудрились попасть в ДТП. По словам владельца Mitsubishi Pajero, он ехал по Момышулы в южном направлении и совершал левый поворот на улицу Жана жол. В это время на север двигался автомобиль Audi, водитель которого, якобы, проигнорировал запрещающий сигнал светофора и на перекрестке врезался в правый бок внедорожника.

От сильного удара Mitsubishi перевернулась. В результате столкновения различные травмы получили четыре пассажира легкового авто, в их числе два ребенка пяти и шести лет. Чтобы избежать возгорания, очевидцы отсоединили аккумуляторы и на всякий случай воспользовались огнетушителями.

Прибывшие на место три бригады скорой помощи госпитализировали пострадавших в больницы города, а полицейские продолжают уточнять причины аварии и устанавливают виновника.