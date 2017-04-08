Жителя Ростова судят за вывод 1,9 млн евро за границу
Подозреваемый создал фирму на имя умершего человека и перевел крупную сумму денег на счет иностранного юрлица.
Подозреваемый создал фирму на имя умершего человека и перевел крупную сумму денег на счет иностранного юрлица.
Уголовное дело по факту вывода крупной суммы денег за границу возбуждено в отношении жителя
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением подложных документов». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.