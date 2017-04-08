Жителя Ростова судят за вывод 1,9 млн евро за границу

Уголовное дело по факту вывода крупной суммы денег за границу возбуждено в отношении жителя Ростова-на-Дону. По версии следствия, мужчина вместе с сообщником создал компанию для осуществления банковских операций. Эту компанию он зарегистрировал на имя умершего человека. Далее он перевел со счета созданной фирмы на счет иностранного юридического лица более 1,9 млн евро (более 90 млн рублей). Как уточнили в областной прокуратуре, совершая денежные операции, в банк подозреваемый предоставил ложные документы.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением подложных документов». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.