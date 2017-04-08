Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Дон Риклз из «Баек из склепа» и «Сумеречной зоны»
Эксперты объяснили, почему на удар США не ответили российские ПВО
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Анна Седокова сделала искреннее признание накануне родов
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
Гжельский завод выпустил партию фигурок ЖдунаСтатуэтку назвали Гждун
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
В США сказали, из-за чего может начаться ядерная война с Россией
СМИ: в Израиле умер известный русский писатель
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
В моду вошла седина, но необычная (фото)
СМИ: 51-летняя Синди Кроуфорд показала "дряблый" живот
СМИ: жена Николаева резко ответила своим критикам
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку
Как парковаться, чтобы не поцарапали машину
Фоторепортажи
10Последствия циклона «Дебби»
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
18:35 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Жителя Ростова судят за вывод 1,9 млн евро за границу

Подозреваемый создал фирму на имя умершего человека и перевел крупную сумму денег на счет иностранного юрлица.

Уголовное дело по факту вывода крупной суммы денег за границу возбуждено в отношении жителя Ростова-на-Дону. По версии следствия, мужчина вместе с сообщником создал компанию для осуществления банковских операций. Эту компанию он зарегистрировал на имя умершего человека. Далее он перевел со счета созданной фирмы на счет иностранного юридического лица более 1,9 млн евро (более 90 млн рублей). Как уточнили в областной прокуратуре, совершая денежные операции, в банк подозреваемый предоставил ложные документы.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением подложных документов». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Вербное воскресенье: как торговцы делают бизнес в ущерб природе
МИД России прокомментировал отмену визита в Москву Джонсона
Умер космонавт Георгий Гречко
Трамп поздравил американских военных с успешной атакой на Сирию
Полиция: у задержанного за теракт в Швеции узбекское гражданство
СКА выиграл в первом матче финала Кубка Гагарина
Порошенко утвердил новую программу сотрудничества Украины и НАТО
Россиянка в седьмой раз выиграла ЧЕ по тяжелой атлетике
Спорт
Футбол РФ пережил 2016 год и составил «Стратегию» до 2030 года Очередная конференция Российского футбольного союза (РФС) прошла в субботу в Москве
Авто
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку В августе Группа ГАЗ планирует представить «вахтовый автобус повышенной комфортности» на шасси «Урал-Next»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
На рынок жилья Петербурга вывели сразу 50 новостроек
Сантехников обяжут работать по ночам
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь