В центре Новосибирска дом осыпается на прохожих
Люди едва увернулись от обломков кирпичей, вываливающихся из стены дома.
Люди едва увернулись от обломков кирпичей, вываливающихся из стены дома.
Как сообщают очевидцы, «агрессивное строение» находится по адресу Урицкого, 32. «Стояли с коллегой возле магазина “Ярче!”, как вдруг в нескольких сантиметрах от нас начали падать обломки кирпичей. Если бы мы стояли чуть ближе к перилам, свалились бы нам прямо на головы», — сообщают пользователи сети ВКонтакте и публикуют фото в группе «Инцидент».