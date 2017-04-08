В центре Новосибирска дом осыпается на прохожих

Как сообщают очевидцы, «агрессивное строение» находится по адресу Урицкого, 32. «Стояли с коллегой возле магазина “Ярче!”, как вдруг в нескольких сантиметрах от нас начали падать обломки кирпичей. Если бы мы стояли чуть ближе к перилам, свалились бы нам прямо на головы», — сообщают пользователи сети ВКонтакте и публикуют фото в группе «Инцидент».