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18:34 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В центре Новосибирска дом осыпается на прохожих

Люди едва увернулись от обломков кирпичей, вываливающихся из стены дома.

Как сообщают очевидцы, «агрессивное строение» находится по адресу Урицкого, 32. «Стояли с коллегой возле магазина “Ярче!”, как вдруг в нескольких сантиметрах от нас начали падать обломки кирпичей. Если бы мы стояли чуть ближе к перилам, свалились бы нам прямо на головы», — сообщают пользователи сети ВКонтакте и публикуют фото в группе «Инцидент».

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