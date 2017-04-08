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18:32 (мск), источник: Крым Press

В центре Севастополя снова рухнули столбы-электроопоры

В центре Севастополя, на ул. Ленина, рядом с площадью Ушакова рухнули сразу три столба с линиями электропередач.

Причиной аварии стал троллейбус, «потянувший» контактную линию, которая, в свою очередь, «потянула» столбы. Два столба аккуратно упали на тротуар, один «лег» поперек дороги. По счастливой случайности никто не пострадал.

Движение же было перекрыто, пока столб не убрали. Как все это будут восстанавливать? Сваркой не обойдешься — судя по всему — прогнила арматура основы столбов.

Подобное, кстати, на улице Ленина же, буквально в 200 метрах дальше уже было. Тогда столбы «чуть-чуть» не упали. Специалисты говорят: этим электроопорам по 40 с лишним лет. Самое время их проверять и менять.

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