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18:30 (мск), источник: Pro Город Самара

В Тольятти на улице нашли мертвого мужчину

В субботу днем, 8 апреля, на улице 40-летия Победы в Автозаводском районе Тольятти под опорой линии электропередач был обнаружен труп мужчины, пишет TLTgorod.

По предварительным данным, на теле мужчины нет признаков насильственной смерти. Точную причину гибели установит экспертиза. По факту произошедшего правоохранители проводят проверку.

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