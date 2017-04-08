В Тольятти на улице нашли мертвого мужчину
В субботу днем, 8 апреля, на улице 40-летия Победы в Автозаводском районе Тольятти под опорой линии электропередач был обнаружен труп мужчины, пишет TLTgorod.
В субботу днем, 8 апреля, на улице 40-летия Победы в Автозаводском районе Тольятти под опорой линии электропередач был обнаружен труп мужчины, пишет TLTgorod.
По предварительным данным, на теле мужчины нет признаков насильственной смерти. Точную причину гибели установит экспертиза. По факту произошедшего правоохранители проводят проверку.