В Молдове и Украине задержали 17 человек по делу о покушении на Плахотнюка

В Молдове и Украине задержали 17 человек по делу о покушении на лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка. Об этом сообщил прокурор молдавской Генпрокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виталий Бусуйок, передает newsmaker.md.

Как рассказал прокурор Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виталий Бусуйок, молдавским правоохранительным органам удалось задержать восемь человек, шесть из которых — граждане Молдовы, имеющие гражданства и других стран, а двое — граждане Украины. У большинства из них уже есть судимости. В Киеве были арестованы девять членов преступной группировки. Бусуйок уточнил, что граждане Украины, задержанные в Кишиневе, проходили специальную подготовку в Донбассе и были направлены в Молдову для организации заказного убийства.

Также сообщается, что среди задержанных в Молдове участников преступной группировки есть как непосредственные исполнители, так и посредники. Им уже предъявлены различные обвинения, в том числе — покушение на убийство. Им грозит от 15 до 20 лет тюремного заключения.

Напомним, вчера Нацполиция совместно с Госпогранслужбой и ГПУ предотвратила убийство политика и бизнесмена из Молдавии.