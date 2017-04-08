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18:58 (мск), источник: 112.ua

В Молдове и Украине задержали 17 человек по делу о покушении на Плахотнюка

Граждане Украины, задержанные в Кишиневе, проходили специальную подготовку в Донбассе.

Источник: 112.ua

В Молдове и Украине задержали 17 человек по делу о покушении на лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка. Об этом сообщил прокурор молдавской Генпрокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виталий Бусуйок, передает newsmaker.md.

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Как рассказал прокурор Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виталий Бусуйок, молдавским правоохранительным органам удалось задержать восемь человек, шесть из которых — граждане Молдовы, имеющие гражданства и других стран, а двое — граждане Украины. У большинства из них уже есть судимости. В Киеве были арестованы девять членов преступной группировки. Бусуйок уточнил, что граждане Украины, задержанные в Кишиневе, проходили специальную подготовку в Донбассе и были направлены в Молдову для организации заказного убийства.

Также сообщается, что среди задержанных в Молдове участников преступной группировки есть как непосредственные исполнители, так и посредники. Им уже предъявлены различные обвинения, в том числе — покушение на убийство. Им грозит от 15 до 20 лет тюремного заключения.

Напомним, вчера Нацполиция совместно с Госпогранслужбой и ГПУ предотвратила убийство политика и бизнесмена из Молдавии.

Позже в Госпогранслужбе сообщили, что реализацию намерения заказного убийства бывшего первого вице-спикера парламента Молдавии Владимира Плахотнюка курировала Федеральная служба безопасности России.

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