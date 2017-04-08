В Воронежской области в ДТП один человек погиб и четверо пострадали
Авария произошла в Павловском районе.
Авария произошла в Павловском районе.
Автомобили «ВАЗ-21005» и «Лада Гранта» столкнулись на 20 км автодороги «Павловск — Калач — Петропавловка» в 15:30 субботы, 8 апреля. Об аварии корреспонденту РИА «Воронеж» рассказали в системе-112. В ДТП погиб один человек, еще четверо пострадали, уточнили в
По данным ведомства, 60-летняя автомобилистка ехала на «ВАЗ-2105» со стороны Калача по направлению к Павловску. Женщина не справилась с управлением и врезалась в «Ладу Гранта» под управлением 48-летнего мужчины. Автомобилистка погибла на месте аварии. Медики доставили в больницу двоих пассажиров «пятерки» - мальчика 8 лет и 19-летнего парня, а также водителя «Лады» и его 42-летнюю пассажирку.
Полицейские устанавливают обстоятельства и причины ДТП.