В Воронежской области в ДТП один человек погиб и четверо пострадали

Автомобили «ВАЗ-21005» и «Лада Гранта» столкнулись на 20 км автодороги «Павловск — Калач — Петропавловка» в 15:30 субботы, 8 апреля. Об аварии корреспонденту РИА «Воронеж» рассказали в системе-112. В ДТП погиб один человек, еще четверо пострадали, уточнили в пресс-службе управления МВД.

По данным ведомства, 60-летняя автомобилистка ехала на «ВАЗ-2105» со стороны Калача по направлению к Павловску. Женщина не справилась с управлением и врезалась в «Ладу Гранта» под управлением 48-летнего мужчины. Автомобилистка погибла на месте аварии. Медики доставили в больницу двоих пассажиров «пятерки» ­- мальчика 8 лет и 19-летнего парня, а также водителя «Лады» и его 42-летнюю пассажирку.

Полицейские устанавливают обстоятельства и причины ДТП.