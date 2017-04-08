В Крыму задержан водитель-убийца

Водитель-убийца задержан. Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления ГИБДД.

По информации ведомства, нарушителем оказался 20-летний житель села Зеленая Нива, водитель автомобиля ВАЗ-21150. 2 апреля около 20:00 возле поворота на село Почтовое он насмерть сбил на пешеходном переходе двух женщин, которые переходили дорогу по «зебре».

Водитель скрылся с места ДТП и избавился от автомобиля, столкнув его в русло сбросного канала на территории рисовых чеков ООО «Герои Перекопа», где поджег его, а потом направился в Армянск, — уточнили в ГИБДД. Полиция обнаружила нарушителя спустя 2 часа. Интересно, что первая информация была получена от таксистов, которых привлекла агрессивная манера вождения водителя.