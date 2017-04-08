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20:23 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Выксе учеников школы эвакуировали из-за детской игрушки

Забытую детскую игрушку проверили на наличие взрывчатых веществ.

Учеников школы № 12 в городе Выкса эвакуировали 8 апреля из-за подозрительной детской игрушки, сообщается на сайте администрации городского округа.

Подозрительный предмет обнаружили около 8 часов утра у входа в школу. По данным СМИ, речь идет об игрушечном танке. В городе был введен режим повышенной готовности. На место прибыли кинологи, дежурные наряды, оперативные службы, 137 учеников были эвакуированы. Вблизи школы перекрыли движение транспорта.

Территорию и здание школы тщательно обследовали, взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено. Подозрительный предмет изъяли сотрудники правоохранительных органов.

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