В Нижнем Новгороде задержаны шестеро подозреваемых в разбое

Полицейские задержали шестерых подозреваемых в разбойном нападении на двоих мужчин в Нижнем Новгороде, сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Ночью 8 апреля на улице Полтавская неизвестные напали на 33-летнего жителя Володарского района и 46-летнего нижегородца. Применив насилие, преступники пытались похитить 250 тысяч рублей.

Полицейские совместно с сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области по «горячим следам» задержали шестерых мужчин в возрасте от 23 до 33 лет, возбуждено уголовное дело.