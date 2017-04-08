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20:19 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде задержаны шестеро подозреваемых в разбое

Преступники пытались похитить 250 тысяч рублей.

Полицейские задержали шестерых подозреваемых в разбойном нападении на двоих мужчин в Нижнем Новгороде, сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Ночью 8 апреля на улице Полтавская неизвестные напали на 33-летнего жителя Володарского района и 46-летнего нижегородца. Применив насилие, преступники пытались похитить 250 тысяч рублей.

Полицейские совместно с сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области по «горячим следам» задержали шестерых мужчин в возрасте от 23 до 33 лет, возбуждено уголовное дело.

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