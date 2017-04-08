На Урале собаку выбросили из окна за съеденную колбасу

Зоозащитники Кировограда (Свердловская область) лечат собаку, выброшенную с 4 этажа общежития по улице Дзержинского. Животное при падении получило открытый перелом передних лап и множественные ушибы, сообщила «АиФ-Урал» активистка зооприюта в Новоуральске Евгения Решетникова.

Решетникова уточнила, что дикий случай произошел пару дней назад и судьба пса полностью зависела от его адекватности — он в шоке бросался на людей, желавших ему помочь. Сейчас собаке, которая после оказания помощи успокоилась, на лапы наложен гипс. Животное должно пробыть в нем не менее четырех недель. Пока же ходить пес не может. Более того, сохраняется риск того, что возникнет гангрена.

Что могло послужить причиной для такого поступка неизвестно. Решетникова говорит, что после того как псу была оказана помощь, его вырвало куском колбасы и чайным пакетиком, а расправа, вероятно, была спровоцирована поеданием закуски у хозяев-алкоголиков.

Стоит добавить, что минувшей зимой не менее жестокий поступок по отношению к своей собаке совершили жители Нижнего Тагила. Уезжая на ПМЖ в Германию, они оставили свою болонку на морозе в аэропорту Кольцово. Животное замерзло насмерть.