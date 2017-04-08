Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Брэд Питт и Роберт Паттинсон на премьере в Голливуде
Эксперты объяснили, почему на удар США не ответили российские ПВО
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
В моду вошла седина, но необычная (фото)
Путин назвал главные угрозы России В их числе — оргпреступность, наркотрафик, коррупция и воздействие внешних сил
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
СМИ: в Израиле скончался известный русский писатель
Ракеты «Кораблекрушение» появятся на подлодках РФ
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
СМИ: 51-летняя Синди Кроуфорд показала "дряблый" живот
СМИ: жена Николаева резко ответила своим критикам
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
10Уйгурская проблема Китая
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
14События недели в фотографиях
21:21 (мск), источник: РИА Новости

В Румынии грузовой поезд сошел с рельсов, машинисты погибли

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Грузовой поезд сошел с рельсов на западе Румынии во время проезда по мосту, погибли два машиниста, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Инцидент произошел в субботу рядом с городом Петрошани. Сообщается, что движение на железнодорожной магистрали заблокировано.

Представитель Румынских железных дорог (CFR) рассказал, что 14 грузовых вагонов перевернулось, несколько вагонов повисли на краю моста.

Идет расследование происшествия.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Зачем Трампу был нужен ракетный удар по авиабазе в Сирии
МИД России прокомментировал отмену визита в Москву Джонсона
Умер космонавт Георгий Гречко
Лавров и Тиллерсон обсудили удар США по сирийской базе
Полиция: у задержанного за теракт в Швеции узбекское гражданство
В России прошли митинги против террора
Порошенко утвердил новую программу сотрудничества Украины и НАТО
Бельгийские ВВС временно приостановили полеты в Сирии
Спорт
«Зенит» сыграл вничью с «Анжи» в последнем матче на «Петровском» Встреча, прошедшая в субботу в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1
Авто
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку В августе Группа ГАЗ планирует представить «вахтовый автобус повышенной комфортности» на шасси «Урал-Next»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Петербург закупит квартиры нуждающимся
Число обманутых дольщиков в Петербурге уменьшилось
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь