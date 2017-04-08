В Румынии грузовой поезд сошел с рельсов, машинисты погибли
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Грузовой поезд сошел с рельсов на западе Румынии во время проезда по мосту, погибли два машиниста, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Грузовой поезд сошел с рельсов на западе Румынии во время проезда по мосту, погибли два машиниста, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Инцидент произошел в субботу рядом с городом Петрошани. Сообщается, что движение на железнодорожной магистрали заблокировано.
Представитель Румынских железных дорог (CFR) рассказал, что 14 грузовых вагонов перевернулось, несколько вагонов повисли на краю моста.
Идет расследование происшествия.