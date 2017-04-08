В Новороссийске в ДТП с автобусом пострадали 6 человек

Авария с тяжелыми последствиями произошла 8 апреля на Новороссийском шоссе, на въезде в город. как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, здесь столкнулись заказной автобус и грузовая «Газель». По предварительным данным, виновником аварии является водитель «Газели».

Автобус ехал по маршруту Анапа — Геленджик. Всего в нем находились 16 человек. Пострадали 6 человек: водители обоих транспортных средств и четверо пассажиров. Пострадавшие доставлены в больницу, среди них есть граждане Израиля.

Движение транспорта на месте ДТП не прекращалось.