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21:59 (мск), источник: Югополис

В Новороссийске в ДТП с автобусом пострадали 6 человек

Среди пострадавших есть иностранцы.

Авария с тяжелыми последствиями произошла 8 апреля на Новороссийском шоссе, на въезде в город. как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, здесь столкнулись заказной автобус и грузовая «Газель». По предварительным данным, виновником аварии является водитель «Газели».

Автобус ехал по маршруту Анапа — Геленджик. Всего в нем находились 16 человек. Пострадали 6 человек: водители обоих транспортных средств и четверо пассажиров. Пострадавшие доставлены в больницу, среди них есть граждане Израиля.

Движение транспорта на месте ДТП не прекращалось.

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