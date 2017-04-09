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00:43 (мск), источник: РИА Новости

Число жертв при обрушении дома в Польше увеличилось до шести

ВАРШАВА, 8 апр — РИА Новости. Число жертв обрушения жилого дома в польском Свебодзине недалеко от Вроцлава увеличилось до шести, сообщает центр координации спасательных работ.

«Из-под обломков извлекли тело погибшего мужчины», — информирует центр координации. Таким образом, на данный момент известно, что в аварии погибли шесть человек, в том числе двое детей. Четверых пострадавших извлекли из-под обломков живыми. Они госпитализированы.

С момента аварии постоянно менялось количество людей, которые могли находиться в доме на момент взрыва. Там были зарегистрированы 17 человек, имеется информация, что некоторые могли уехать, а к некоторым наоборот могли приехать гости.

По последним подсчетам, вполне вероятно, что людей под завалами не осталось
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В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается. На месте работает большое количество спасателей, кинологи с собаками, для транспортировки раненых задействованы вертолеты. Спасатели время от времени объявляют минуту тишины, пытаясь услышать людей, которые могли бы быть под завалами.

О причинах происшествия пока не сообщается, но не исключено, что к трагедии привел взрыв газа. Дом в котором произошел взрыв, получил сильные повреждения. Обломки камней повредили несколько припаркованных рядом автомобилей.

Соболезнования близким жертвам катастрофы выразили премьер Польши Беата Шидло и президент республики Анджей Дуда. Вечером Шидло лично прибыла на место трагедии. Вместе с ней приехал министр внутренних дел Мариуш Блащак.

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