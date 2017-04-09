Число жертв при обрушении дома в Польше увеличилось до шести

«Из-под обломков извлекли тело погибшего мужчины», — информирует центр координации. Таким образом, на данный момент известно, что в аварии погибли шесть человек, в том числе двое детей. Четверых пострадавших извлекли из-под обломков живыми. Они госпитализированы.

С момента аварии постоянно менялось количество людей, которые могли находиться в доме на момент взрыва. Там были зарегистрированы 17 человек, имеется информация, что некоторые могли уехать, а к некоторым наоборот могли приехать гости.

По последним подсчетам, вполне вероятно, что людей под завалами не осталось

По последним подсчетам, вполне вероятно, что людей под завалами не осталось

При обрушении дома под Вроцлавом погибли два ребенка и взрослый

В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается. На месте работает большое количество спасателей, кинологи с собаками, для транспортировки раненых задействованы вертолеты. Спасатели время от времени объявляют минуту тишины, пытаясь услышать людей, которые могли бы быть под завалами.

О причинах происшествия пока не сообщается, но не исключено, что к трагедии привел взрыв газа. Дом в котором произошел взрыв, получил сильные повреждения. Обломки камней повредили несколько припаркованных рядом автомобилей.

Соболезнования близким жертвам катастрофы выразили премьер Польши Беата Шидло и президент республики Анджей Дуда. Вечером Шидло лично прибыла на место трагедии. Вместе с ней приехал министр внутренних дел Мариуш Блащак.