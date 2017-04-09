Число жертв при обрушении дома в Польше увеличилось до шести
ВАРШАВА, 8 апр — РИА Новости. Число жертв обрушения жилого дома в польском Свебодзине недалеко от Вроцлава увеличилось до шести, сообщает центр координации спасательных работ.
ВАРШАВА, 8 апр — РИА Новости. Число жертв обрушения жилого дома в польском Свебодзине недалеко от Вроцлава увеличилось до шести, сообщает центр координации спасательных работ.
«Из-под обломков извлекли тело погибшего мужчины», — информирует центр координации. Таким образом, на данный момент известно, что в аварии погибли шесть человек, в том числе двое детей. Четверых пострадавших извлекли
С момента аварии постоянно менялось количество людей, которые могли находиться в доме на момент взрыва. Там были зарегистрированы 17 человек, имеется информация, что некоторые могли уехать, а к некоторым наоборот могли приехать гости.
В настоящее время
О причинах происшествия пока не сообщается, но не исключено, что к трагедии привел взрыв газа. Дом в котором произошел взрыв, получил сильные повреждения. Обломки камней повредили несколько припаркованных рядом автомобилей.
Соболезнования близким жертвам катастрофы выразили премьер Польши Беата Шидло и президент республики Анджей Дуда. Вечером Шидло лично прибыла на место трагедии. Вместе с ней приехал министр внутренних дел Мариуш Блащак.