Электричка и поезд столкнулись на западе Москвы
Пострадали три человека.
Пострадали три человека.
Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU — Три человека пострадали в результате столкновения поездов на западе Москвы, сообщили «Интерфаксу» в субботу в
«В дежурную часть поступила информация о столкновении поездов по адресу: улица Герасима Курина, 4 корпус 1. По информации Центра экстренной медицинской помощи, в результате происшествия пострадали три человека. Им оказывается помощь», — сказал сотрудник
В свою очередь, источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Интерфаксу», что в результате случившегося были разрушены два вагона электрички, с которой столкнулся поезд дальнего следования.