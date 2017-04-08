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8 апреля, источник: Интерфакс

Электричка и поезд столкнулись на западе Москвы

Пострадали три человека.

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU — Три человека пострадали в результате столкновения поездов на западе Москвы, сообщили «Интерфаксу» в субботу в пресс-службе столичного главка МЧС.

«В дежурную часть поступила информация о столкновении поездов по адресу: улица Герасима Курина, 4 корпус 1. По информации Центра экстренной медицинской помощи, в результате происшествия пострадали три человека. Им оказывается помощь», — сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что силы МЧС прибыли на место и обеспечивают освещение места событий

В свою очередь, источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Интерфаксу», что в результате случившегося были разрушены два вагона электрички, с которой столкнулся поезд дальнего следования.

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