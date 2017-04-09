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00:38 (мск), источник: Интерфакс

В столкновении пассажирского поезда с электричкой в Москве пострадали 11 человек

Тяжелых травм никто не получил.

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU — В результате столкновения пассажирского поезда Москва — Брест и пустой электрички в Москве пострадали 11 человек, сообщил «Интерфаксу» в субботу источник в экстренных службах города.

По словам собеседника агентства, в результате столкновения поезда и электрички пострадали 11 человек, однако никто из них не получил серьезных травм, в основном — ушибы и порезы стеклом. Тяжелых пострадавших нет.

Ранее в столичном главке МЧС сообщили о трех пострадавших.

Кроме того по данным источников «Интерфакса» в поезде Москва-Брест могло находиться около 800 пассажиров, авария парализовала железнодорожное сообщение на белорусском направлении, повреждены высоковольтные линии электропередачи, два вагона сошли с рельсов.

В свою очередь в Центральной пригородной пассажирской компании сообщили, что движение электропоездов отсутствует на участке Фили — Кунцево, где столкнулись электричка и пассажирский поезд; от Москвы Белорусской до Одинцово курсируют временные автобусы.

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