В столкновении пассажирского поезда с электричкой в Москве пострадали 11 человек

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU — В результате столкновения пассажирского поезда Москва — Брест и пустой электрички в Москве пострадали 11 человек, сообщил «Интерфаксу» в субботу источник в экстренных службах города.

По словам собеседника агентства, в результате столкновения поезда и электрички пострадали 11 человек, однако никто из них не получил серьезных травм, в основном — ушибы и порезы стеклом. Тяжелых пострадавших нет.

Ранее в столичном главке МЧС сообщили о трех пострадавших.