В столкновении пассажирского поезда с электричкой в Москве пострадали 11 человек
Тяжелых травм никто не получил.
Тяжелых травм никто не получил.
Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU — В результате столкновения пассажирского поезда Москва — Брест и пустой электрички в Москве пострадали 11 человек, сообщил «Интерфаксу» в субботу источник в экстренных службах города.
По словам собеседника агентства, в результате столкновения поезда и электрички пострадали 11 человек, однако никто из них не получил серьезных травм, в основном — ушибы и порезы стеклом. Тяжелых пострадавших нет.
Ранее в столичном главке МЧС сообщили о трех пострадавших.
Кроме того по данным источников «Интерфакса» в поезде
В свою очередь в Центральной пригородной пассажирской компании сообщили, что движение электропоездов отсутствует на участке Фили — Кунцево, где столкнулись электричка и пассажирский поезд; от Москвы Белорусской до Одинцово курсируют временные автобусы.