В МЧС назвали вероятную причину столкновения поездов в Москве

Об этом говорится в сообщении столичного управления МЧС России.

«По предварительной информации на железнодорожных путях из-за примененного машинистом экстренного торможения из-за человека на путях произошло столкновение электрички без пассажиров Вязьма-Москва с поездом дальнего следования Москва-Брест, в результате которого четыре вагона сошли с рельс», — сказано в сообщении.

Инцидент произошел на западе Москвы 8 апреля около 22:50 в районе улицы Герасима Курина, д. 4, к.1. Информация о количестве пострадавших расходится.

По данным МЧС, пострадали четыре человека. ТАСС со ссылкой на медиков сообщает о 16 пострадавших, четверо из которых госпитализированы.