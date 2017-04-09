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01:22 (мск), источник: РБК

В МЧС назвали вероятную причину столкновения поездов в Москве

Столкновение поезда дальнего следования Москва — Брест и электрички с сообщением Вязьма-Москва могло произойти из-за оказавшегося на путях пешехода, из-за которого машинист одного из поездов применил экстренное торможение.

Об этом говорится в сообщении столичного управления МЧС России.

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«По предварительной информации на железнодорожных путях из-за примененного машинистом экстренного торможения из-за человека на путях произошло столкновение электрички без пассажиров Вязьма-Москва с поездом дальнего следования Москва-Брест, в результате которого четыре вагона сошли с рельс», — сказано в сообщении.

Инцидент произошел на западе Москвы 8 апреля около 22:50 в районе улицы Герасима Курина, д. 4, к.1. Информация о количестве пострадавших расходится.

По данным МЧС, пострадали четыре человека. ТАСС со ссылкой на медиков сообщает о 16 пострадавших, четверо из которых госпитализированы.

В то же время источник ТАСС сообщает о 23 пострадавших, из которых 11 госпитализированы.

Четыре вагона, по данным МЧС, сошли с рельсов. Движение электричек на участке Фили-Кунцево Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД), на данном направлении пущены компенсационные автобусы. Автомобильное движение в районе аварии также перекрыто.

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