В МЧС назвали вероятную причину столкновения поездов в Москве
Столкновение поезда дальнего следования Москва — Брест и электрички с сообщением
Столкновение поезда дальнего следования Москва — Брест и электрички с сообщением
Об этом говорится в сообщении столичного управления МЧС России.
«По предварительной информации на железнодорожных путях
Инцидент произошел на западе Москвы 8 апреля около 22:50 в районе улицы Герасима Курина, д. 4, к.1. Информация о количестве пострадавших расходится.
По данным МЧС, пострадали четыре человека. ТАСС со ссылкой на медиков сообщает о 16 пострадавших, четверо из которых госпитализированы.
В то же время источник ТАСС сообщает о 23 пострадавших, из которых 11 госпитализированы.
Четыре вагона, по данным МЧС, сошли с рельсов. Движение электричек на участке