СМИ: в Осло закрыли станцию метро, где обнаружили подозрительный предмет

«Большая часть района оцеплена, станция метро “Грённлан” закрыта», — отмечает издание. Сообщается, что полицейский патруль задержал человека, «который подозрительно себя вел».

«Он оставил коробку под мостом через Акрсэльва. Мужчина находится в статусе подозреваемого, двое свидетелей также доставлены в полицию», — сообщает издание.

По данным Aftenposten, в районе находится множество вооруженных полицейских. По сообщениям полиции, на место прибыл группа взрывотехников.

«Мы контролируем ситуацию на месте и считаем, что предприняли необходимые меры безопасности», — приводит издание слова представителя полиции.