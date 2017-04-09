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01:38 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: в Осло закрыли станцию метро, где обнаружили подозрительный предмет

МУРМАНСК, 9 апр — РИА Новости. Станция метро в районе Грённлан в норвежской столице, где был обнаружен подозрительный предмет, закрыта, жители близлежащих домов эвакуированы, сообщает издание Aftenposten.

«Большая часть района оцеплена, станция метро “Грённлан” закрыта», — отмечает издание. Сообщается, что полицейский патруль задержал человека, «который подозрительно себя вел».

«Он оставил коробку под мостом через Акрсэльва. Мужчина находится в статусе подозреваемого, двое свидетелей также доставлены в полицию», — сообщает издание.

По данным Aftenposten, в районе находится множество вооруженных полицейских. По сообщениям полиции, на место прибыл группа взрывотехников.

«Мы контролируем ситуацию на месте и считаем, что предприняли необходимые меры безопасности», — приводит издание слова представителя полиции.

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