Путин поручил принять необходимые меры после столкновения поездов в Москве

В ночь на воскресенье поезд дальнего следования и электричка столкнулись на западе Москвы.

В МЧС назвали вероятную причину столкновения поездов в Москве

По данным МЧС, с рельсов сошли два вагона поезда и два вагона электрички, 20 человек пострадали, 12 были госпитализированы.

«Сразу после столкновения поезда и электрички президенту было доложено об этом инциденте», — сказал он.

«Мэр Москвы Сергей Собянин, глава МЧС Владимир Пучков и президент РЖД Олег Белозеров по телефону проинформировали главу государства о принимаемых мерах по ликвидации последствий аварии», — продолжил Песков.