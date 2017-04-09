Путин поручил принять необходимые меры после столкновения поездов в Москве
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил принять все необходимые меры после столкновения пассажирского поезда и электрички в Москве, сообщил
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил принять все необходимые меры после столкновения пассажирского поезда и электрички в Москве, сообщил
В ночь на воскресенье поезд дальнего следования и электричка столкнулись на западе Москвы.
По данным МЧС, с рельсов сошли два вагона поезда и два вагона электрички, 20 человек пострадали, 12 были госпитализированы.
«Сразу после столкновения поезда и электрички президенту было доложено об этом инциденте», — сказал он.
«Мэр Москвы Сергей Собянин, глава МЧС Владимир Пучков и президент РЖД Олег Белозеров по телефону проинформировали главу государства о принимаемых мерах по ликвидации последствий аварии», — продолжил Песков.
«Путин поручил предпринять все необходимое для исправления ситуации», — добавил