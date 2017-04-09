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02:56 (мск), источник: РИА Новости

Ж/д движение на Белорусском направлении в Москве восстановят к семи утра

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Движение на Белорусском направлении Московской железной дороги будет восстановлено к 7 утра воскресенья, сообщает департамент транспорта Москвы.

Источник: РИА "Новости"

В ночь на воскресенье поезд дальнего следования и электричка столкнулись на западе Москвы.

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МЧС России сообщило, что среди пострадавших есть иностранные граждане.

«По информации Московской жд-филиала ПАО РЖД, движение на Белорусском направлении будет восстановлено к 7:00 сегодня», — сообщается в микроблоге департамента в Twitter.

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