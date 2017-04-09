Ж/д движение на Белорусском направлении в Москве восстановят к семи утра
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Движение на Белорусском направлении Московской железной дороги будет восстановлено к 7 утра воскресенья, сообщает департамент транспорта Москвы.
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Движение на Белорусском направлении Московской железной дороги будет восстановлено к 7 утра воскресенья, сообщает департамент транспорта Москвы.
В ночь на воскресенье поезд дальнего следования и электричка столкнулись на западе Москвы.
МЧС России сообщило, что среди пострадавших есть иностранные граждане.
«По информации Московской