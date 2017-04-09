В результате ЧП с поездом Москва-Брест шесть человек госпитализированы в тяжелом состоянии

Минск, 9 апреля. /БЕЛТА-ТАСС/. Двадцать три человека госпитализированы, в том числе шестеро в тяжелом состоянии после столкновения поезда Москва-Брест и электрички в Москве, сообщил ТАСС глава МЧС России Владимир Пучков.

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«По медицинским показаниям госпитализированы более 20 человек, шестеро находятся в тяжелом состоянии», — сказал Пучков.

Он сообщил, что каждые 10−15 минут проводится мониторинг состояния пострадавших. «Людям оказывается вся необходимая помощь», — заверил министр.

Он также высоко оценил реагирование экстренных служб на ЧП со столкновением двух поездов в Москве.