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05:06 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

МЧС: Опубликован список пассажиров, госпитализированных после столкновения двух поездов на западе Москвы

Список пострадавших, госпитализированных в столичные больницы после аварии на Белорусском направлении МЖД, опубликован на официальном сайте МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

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«Опубликован список пострадавших пассажиров поезда № 3 Москва-Брест, госпитализированных в результате аварии. Со списком можно ознакомиться на официальном сайте МЧС России», — говорится в сообщении.

В 22:16 8 апреля в районе д. 4 по ул. Герасима Курина произошло столкновение поезда дальнего следования с электричкой, повлекшее за собой сход с рельсов двух вагонов электрички и секции локомотива пассажирского поезда. Около 800 пассажиров поезда дальнего следования направлены в пункты временного размещения. В результате аварии было госпитализировано 12 человек, среди них один ребенок, один человек находится в тяжелом состоянии. По информации источника Агентства «Москва» в экстренных службах города всего за медицинской помощью обратилось более 50 человек.

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