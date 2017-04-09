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05:13 (мск), источник: ТАСС

СМИ: взрыв произошел возле лагеря для беженцев на границе Сирии и Иордании

После взрыва на юге Сирии начались столкновения между отрядами «Сирийской свободной армии» (ССА) и неизвестной группой боевиков, предположительно связанных с ИГ.

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Мощный взрыв произошел на КПП возле лагеря для беженцев на сирийско-иорданской границе. Об этом сообщает издание Al-Masdar.

По его информации, взлетел на воздух автомобиль, начиненный взрывчаткой. Отмечается, что в результате происшествия около 10 человек погибли или получили ранения.

Кроме этого, после взрыва начались интенсивные столкновения между отрядами «Сирийской свободной армии» (ССА) и неизвестной группой боевиков, предположительно связанных с террористами «Исламского государства» (запрещенная в РФ организация) на юге Сирии.

Иорданские ВС на данный момент проводят проверку района для выявления потенциальной террористической угрозы, добавляет издание.

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