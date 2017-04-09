МЧС опубликовало список госпитализированных после аварии поездов в Москве

Источник: РИА "Новости"

МЧС России в ночь на воскресенье, 9 апреля, опубликовало на своем сайте список госпитализированных после столкновения пассажирского поезда Москва — Брест и электрички на западе Москвы. По данным на 4:45, в списке — 12 имен. Ткаченко Илья Андреевич, 16 лет. ГБУЗ «ДГКБ» № 9. Сулейманова Виктория Рафаэльевна, 16 лет. ГБУЗ «ДГКБ» № 9. Вайтюль Татьяна Валерьевна, 30 лет. ГБУЗ «ГКБ № 71». Волознев Роман Леонидович, 20 лет. ГБУЗ «НИИ СП им Н. В. Склифосовского». Селезнева Влада Игоревна, 45 лет ГБУЗ «НИИ СП им Н. В. Склифосовского». Шишикина Наталья Сергеевна, 61 год. Первая градская больница им. Н. И. Пирогова. Парежка Диана Андреевна, 26 лет. Первая градская больница им. Н. И. Пирогова. Никитина Виктория Александровна, 36 лет. ГБУЗ «ГКБ им. С. П. Боткина». Зотов Сергей Александрович, 28 лет. ГБУЗ «Городская клиническая больница № 67». Юденко Елена Владимировна, 50 лет. ГБУЗ «Городская клиническая больница № 67». Зрянова Светлана Олеговна, 55 лет. ГБУЗ «Городская клиническая больница № 67». Поданина Светлана Викторовна, 54 года. ГБУЗ «Городская клиническая больница № 67».

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У большинства госпитализированных состояние средней степени тяжести, у двоих — уточняется

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, слова которого приводит «РИА Новости», в столичных больницах находятся 14 пострадавших при столкновении поездов. «В связи с аварией на железной дороге в больницах Москвы находится 14 человек. Врачи оказывают необходимую помощь», — сказал Собянин. Столкновение поезда и электрички в Москве. Железнодорожная авария случилась поздним вечером 8 апреля на западе Москвы на перегоне Фили — Кунцево 1. Столкнулись пассажирский поезд с сообщением Москва — Брест и электричка Москва — Усово. По предварительным данным, авария случилась после того, как машинист электрички, которая шла первой, применил экстренное торможение, чтобы избежать наезда на человека, который переходил пути. Машинист поезда, который следовал за электричкой, также применил экстренное торможение, но из-за недостаточного расстояния избежать столкновения не удалось.

СКР проводит доследственную проверку по факту произошедшего