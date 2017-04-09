Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте
Эксперты объяснили, почему на удар США не ответили российские ПВО
Кремль ответил на ракетный удар США по авиабазе в Сирии
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
В моду вошла седина, но необычная (фото)
Гжельский завод выпустил партию фигурок ЖдунаСтатуэтку назвали Гждун
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве
Анна Седокова сделала искреннее признание накануне родов
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Сантехников обяжут работать по ночам
В США сказали, из-за чего может начаться ядерная война с Россией
СМИ: в Израиле умер известный русский писатель
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
СМИ: 51-летняя Синди Кроуфорд показала "дряблый" живот
СМИ: жена Николаева резко ответила своим критикам
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
12США нанесли ракетный удар по Сирии
06:10 (мск), источник: РБК

МЧС опубликовало список госпитализированных после аварии поездов в Москве

В списке находящихся в больницах после столкновения двух поездов на западе Москвы, опубликованном на сайте МЧС, значатся 12 имен. По данным мэра Москвы, в столичных больницах находится 14 человек.

Источник: РИА "Новости"

МЧС России в ночь на воскресенье, 9 апреля, опубликовало на своем сайте список госпитализированных после столкновения пассажирского поезда Москва — Брест и электрички на западе Москвы.

По данным на 4:45, в списке — 12 имен.

Ткаченко Илья Андреевич, 16 лет. ГБУЗ «ДГКБ» № 9.

Сулейманова Виктория Рафаэльевна, 16 лет. ГБУЗ «ДГКБ» № 9.

Вайтюль Татьяна Валерьевна, 30 лет. ГБУЗ «ГКБ № 71».

Волознев Роман Леонидович, 20 лет. ГБУЗ «НИИ СП им Н. В. Склифосовского».

Селезнева Влада Игоревна, 45 лет ГБУЗ «НИИ СП им Н. В. Склифосовского».

Шишикина Наталья Сергеевна, 61 год. Первая градская больница им. Н. И. Пирогова.

Парежка Диана Андреевна, 26 лет. Первая градская больница им. Н. И. Пирогова.

Никитина Виктория Александровна, 36 лет. ГБУЗ «ГКБ им. С. П. Боткина».

Зотов Сергей Александрович, 28 лет. ГБУЗ «Городская клиническая больница № 67».

Юденко Елена Владимировна, 50 лет. ГБУЗ «Городская клиническая больница № 67».

Зрянова Светлана Олеговна, 55 лет. ГБУЗ «Городская клиническая больница № 67».

Поданина Светлана Викторовна, 54 года. ГБУЗ «Городская клиническая больница № 67».

Читайте также
В МЧС назвали вероятную причину столкновения поездов в Москве
У большинства госпитализированных состояние средней степени тяжести, у двоих — уточняется

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, слова которого приводит «РИА Новости», в столичных больницах находятся 14 пострадавших при столкновении поездов. «В связи с аварией на железной дороге в больницах Москвы находится 14 человек. Врачи оказывают необходимую помощь», — сказал Собянин.

Столкновение поезда и электрички в Москве.

Железнодорожная авария случилась поздним вечером 8 апреля на западе Москвы на перегоне Фили — Кунцево 1. Столкнулись пассажирский поезд с сообщением Москва — Брест и электричка Москва — Усово.

По предварительным данным, авария случилась после того, как машинист электрички, которая шла первой, применил экстренное торможение, чтобы избежать наезда на человека, который переходил пути.

Машинист поезда, который следовал за электричкой, также применил экстренное торможение, но из-за недостаточного расстояния избежать столкновения не удалось.

СКР проводит доследственную проверку по факту произошедшего

Глава МЧС Владимир Пучков поручил, чтобы пассажиров поезда Москва — Брест, столкнувшегося с электричкой сопровождали медики. «Взять под жёсткий контроль состояние каждого пострадавшего по жизненным показаниям. Приоритет — люди пожилого возраста и дети», — сказал министр на заседании.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Маски сброшены»: как в России отреагировали на авиаудар в Сирии
Глава МИД ФРГ: без России решить конфликт в Сирии не удастся
Умер космонавт Георгий Гречко
Лавров и Тиллерсон обсудили удар США по сирийской базе
Музей ответил на претензии Польши из-за мемориала в Катыни
СМИ: ударная группа ВМС США отправится к Корейскому полуострову
В Осло закрыли станцию метро из-за похожего на бомбу предмета
Спорт
«Зенит» сыграл вничью с «Анжи» в последнем матче на «Петровском» Встреча, прошедшая в субботу в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1
Авто
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку В августе Группа ГАЗ планирует представить «вахтовый автобус повышенной комфортности» на шасси «Урал-Next»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
На рынок жилья Петербурга вывели сразу 50 новостроек
Сантехников обяжут работать по ночам
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь