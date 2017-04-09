МЧС: на западе Москвы восстановили движение на участке столкновения поездов
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Движение поездов на участке на западе Москвы, где столкнулись электричка и состав дальнего следования, восстановлено, сообщили РИА Новости в
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Движение поездов на участке на западе Москвы, где столкнулись электричка и состав дальнего следования, восстановлено, сообщили РИА Новости в
«Движение поездов восстановлено», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в ближайшее время по участку, где произошло столкновение, пойдет первая электричка.
По информации РЖД, 8 апреля в 22.16 на перегоне Фили — Кунцево-1 машинист пригородного поезда «Москва-Усово» применил экстренное торможение, чтобы предотвратить наезд на пешехода.
Как сообщалось,
По данным МЧС России, с рельсов сошли два вагона поезда и два вагона электрички. Министерство опубликовало список из 12 человек, госпитализированных после аварии.