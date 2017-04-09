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06:23 (мск), источник: РИА Новости

МЧС: на западе Москвы восстановили движение на участке столкновения поездов

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Движение поездов на участке на западе Москвы, где столкнулись электричка и состав дальнего следования, восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Москве.

Источник: РИА Новости

«Движение поездов восстановлено», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в ближайшее время по участку, где произошло столкновение, пойдет первая электричка.

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По информации РЖД, 8 апреля в 22.16 на перегоне Фили — Кунцево-1 машинист пригородного поезда «Москва-Усово» применил экстренное торможение, чтобы предотвратить наезд на пешехода.

Как сообщалось, из-за нештатной ситуации была нарушена система торможения электропоезда, в результате чего произошло его самопроизвольное движение в обратную сторону, а затем — столкновение со стоящим на перегоне Фили — Кунцево пассажирским поездом сообщением Москва — Брест.

По данным МЧС России, с рельсов сошли два вагона поезда и два вагона электрички. Министерство опубликовало список из 12 человек, госпитализированных после аварии.

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