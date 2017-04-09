МЧС: на западе Москвы восстановили движение на участке столкновения поездов

По его словам, в ближайшее время по участку, где произошло столкновение, пойдет первая электричка.

МЧС: Опубликован список пассажиров, госпитализированных после столкновения двух поездов на западе Москвы

По информации РЖД, 8 апреля в 22.16 на перегоне Фили — Кунцево-1 машинист пригородного поезда «Москва-Усово» применил экстренное торможение, чтобы предотвратить наезд на пешехода.

Как сообщалось, из-за нештатной ситуации была нарушена система торможения электропоезда, в результате чего произошло его самопроизвольное движение в обратную сторону, а затем — столкновение со стоящим на перегоне Фили — Кунцево пассажирским поездом сообщением Москва — Брест.

По данным МЧС России, с рельсов сошли два вагона поезда и два вагона электрички. Министерство опубликовало список из 12 человек, госпитализированных после аварии.