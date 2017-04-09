В Красноярске студент выпал из окна, пытаясь покинуть женское общежитие

Студент одного из красноярских вузов выпал из окна, пытаясь покинуть женское общежитие. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев происшествия.

Инцидент произошел 6 апреля около 4:00. Несколько парней решили попасть к своим знакомым девушкам в общежитие через окно. Молодые люди сначала вскарабкались в комнату, расположенную на третьем этаже, а спустя некоторое время стали по очереди спускаться вниз. Один из парней не удержался и упал с большой высоты.

По словам очевидцев, к нему на помощь сразу же подоспели его друзья. С тяжелыми травмами молодого человека доставили в больницу. Информации о состоянии пострадавшего пока нет.