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11:03 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске студент выпал из окна, пытаясь покинуть женское общежитие

Молодого человека доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Студент одного из красноярских вузов выпал из окна, пытаясь покинуть женское общежитие. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев происшествия.

Инцидент произошел 6 апреля около 4:00. Несколько парней решили попасть к своим знакомым девушкам в общежитие через окно. Молодые люди сначала вскарабкались в комнату, расположенную на третьем этаже, а спустя некоторое время стали по очереди спускаться вниз. Один из парней не удержался и упал с большой высоты.

По словам очевидцев, к нему на помощь сразу же подоспели его друзья. С тяжелыми травмами молодого человека доставили в больницу. Информации о состоянии пострадавшего пока нет.

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