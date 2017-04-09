Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении»
Эксперты объяснили, почему на удар США не ответили российские ПВО
"Это сигнал, предупреждение": глава МИД Франции об ударе США
Анна Седокова сделала искреннее признание накануне родов
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
Гжельский завод выпустил партию фигурок ЖдунаСтатуэтку назвали Гждун
Пост мамы в соцсети спас жизнь ее ребенку
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Сантехников обяжут работать по ночам
Знаменитый русский писатель умер от рака в 41 год - СМИ
Ракеты «Кораблекрушение» появятся на подлодках РФ
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
СМИ: 51-летняя Синди Кроуфорд показала "дряблый" живот
СМИ: жена Николаева резко ответила своим критикам
В Минске на парковке гостиницы «забыт» редкий спорткар
Subaru показала обновленный Outback
Фоторепортажи
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
06:49 (мск), источник: РИА Новости

Источник: в Таганроге произошел взрыв бытового газа в жилом доме

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Таганроге, пострадали три человека, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

«Взрыв бытового газа произошел в одной из квартир пятиэтажного дома по адресу улица Шаумяна 12 / 1. По предварительным данным, пострадали три человека, двое из них госпитализированы», — сказал собеседник.

«Четыре квартиры пострадали, эвакуированы порядка 150 человек», — добавил он.

Причина взрыва уточняется, заключил источник.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Зачем Трампу был нужен ракетный удар по авиабазе в Сирии
Глава МИД ФРГ: без России решить конфликт в Сирии не удастся
Умер космонавт Георгий Гречко
Постпред США при ООН: смена режима в Сирии — один из приоритетов
Музей ответил на претензии Польши из-за мемориала в Катыни
СМИ: ударная группа ВМС США отправится к Корейскому полуострову
Опубликован список госпитализированных после столкновения на МЖД
Спорт
«Зенит» сыграл вничью с «Анжи» в последнем матче на «Петровском» Встреча, прошедшая в субботу в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1
Авто
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку В августе Группа ГАЗ планирует представить «вахтовый автобус повышенной комфортности» на шасси «Урал-Next»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Петербург закупит квартиры нуждающимся
Число обманутых дольщиков в Петербурге уменьшилось
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь