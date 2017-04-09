В железнодорожной аварии в Москве пострадали два гражданина Белоруссии

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере двое граждан Белоруссии пострадали в результате столкновения поездов на западе Москвы. Об этом сообщило министерство иностранных дел республики.

«По предварительным данным, среди пострадавших в результате железнодорожной аварии два гражданина Беларуси», — сообщило министерство на своей официальной странице в сети микроблогов Twitter.

8 апреля в 22:16 мск на перегоне между станциями «Кунцево» и «Фили» машинист пригородного поезда Москва — Усово в целях предотвращения наезда на человека применил экстренное торможение, в результате чего была нарушена штатная работа тормозной системы электропоезда.

За ним следовал пассажирский поезд Москва — Брест, машинист которого также экстренно затормозил, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось.

В результате с рельсов сошли четыре вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда, было приостановлено движение по двум путям. Рано утром 9 апреля его восстановили.

По данным РЖД, всего за медицинской помощью обратились 50 человек. Как сообщили медики, в настоящее время врачи выписали семь пострадавших, в больницах остаются пять человек.