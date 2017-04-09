Поезда из Москвы прибывают в Минск с опозданием
С задержкой примерно на три часа ожидается прибытие в Минск поезда
С задержкой примерно на три часа ожидается прибытие в Минск поезда
Минск, 9 апреля. /КОРР. БЕЛТА /. Поезда, следующие из Москвы, прибывают в Минск с задержкой, сообщили корреспонденту БЕЛТА в справочной службе БЖД.
Причиной задержки поездов стало столкновение пассажирского поезда
С задержкой примерно на три часа ожидается прибытие в Минск поезда
Что касается поезда
Как ранее сообщала БЖД, 8 апреля в 22.16 на перегоне Фили -Кунцево-1 Белорусского направления Московской железной дороги машинист пригородного поезда № 6919
На момент столкновения в поезде находилось 450 пассажиров. По оперативной информации за медицинской помощью обратилось 50 человек. Из них 8 человек госпитализировано с травмами различной степени тяжести.
К настоящему моменту движение поездов из Москвы в Минск полностью восстановлено.