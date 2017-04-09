Поезда из Москвы прибывают в Минск с опозданием

Минск, 9 апреля. /КОРР. БЕЛТА /. Поезда, следующие из Москвы, прибывают в Минск с задержкой, сообщили корреспонденту БЕЛТА в справочной службе БЖД.

В результате ЧП с поездом Москва-Брест шесть человек госпитализированы в тяжелом состоянии

Причиной задержки поездов стало столкновение пассажирского поезда Москва-Брест и пригородной электрички на западе Москвы, которое произошло 8 апреля.

С задержкой примерно на три часа ожидается прибытие в Минск поезда Москва-Минск. По расписанию он должен прибыть в Минск в 7.26, однако прибудет примерно в 10.30.

Что касается поезда Москва-Брест, то его прибытие в Минск ожидается в районе 12.00. Пассажиров поезда будет сопровождать медицинская бригада, выделенная профильным подразделением ОАО «РЖД».

Как ранее сообщала БЖД, 8 апреля в 22.16 на перегоне Фили -Кунцево-1 Белорусского направления Московской железной дороги машинист пригородного поезда № 6919 Москва-Усово ОАО «РЖД» в целях предотвращения наезда на человека применил экстренное торможение. По причине нештатной ситуации была нарушена система торможения электропоезда, в результате чего произошло самопроизвольное движение его в обратную сторону, с последующим столкновением со стоящим на перегоне Фили — Кунцево пассажирским поездом № 3 сообщением Москва — Брест. В результате с рельсов сошли два вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда. Движение на участке было временно приостановлено.

На момент столкновения в поезде находилось 450 пассажиров. По оперативной информации за медицинской помощью обратилось 50 человек. Из них 8 человек госпитализировано с травмами различной степени тяжести.

К настоящему моменту движение поездов из Москвы в Минск полностью восстановлено.