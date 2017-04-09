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08:43 (мск), источник: Kazinform

Полиция Темиртау объявила в розыск шестерых вербовщиков в террористы

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Объявлены в международный розыск шестеро жителей Темиртау, которым вменяется создание террористической группировки и массовая вербовка жителей Темиртау для их отправки в военные точки мира, где идут войны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Статус всех шестерых разыскиваемых — “уголовные преступники”. Они состоят на учете в органах внутренних дел как лица, причастные к преступлениям террористической направленности», — сообщили в Восточном отделе полиции УВД Темиртау.

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Полиция гарантирует вознаграждение и анонимность за сведения о местонахождении шестерых разыскиваемых. Их возраст — от 23 до 33 лет. По версии следствия, Амиржанов Даулетхан Муратдинович 1993 года рождения и Коструб Дмитрий Игоревич 1994 года рождения создали террористическую группу и руководили ею.

Им вменяют совершение преступления по статье 257 УК «создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности».

Остальные четверо занимались непосредственно вербовкой — проводили беседы с молодыми людьми в Темиртау с призывом вступить в ряды боевиков террористических группировок и уехать в страны, где ведутся войны. Четверым разыскиваемым — Абауову Улагату Амановичу 1993 года рождения, Арчакову Магомеду Магомедовичу 1989 года рождения, а также братьям Рахметову Дидару Миржановичу 1984 года рождения и Рахметову Диасу Миржановичу 1992 года рождения вменяется совершение преступления по статье 259 Уголовного кодекса «вербовка людей в целях организации террористической деятельности».

Полиция просит казахстанцев о помощи в поиски шестерых разыскиваемых и убедительно просит за анонимность и вознаграждение сообщить полезную информацию о их местонахождении по телефонам Восточного отдела полиции УВД Темиртау: 8 (7213) 95 42 00, 95 10 02 или 102.

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