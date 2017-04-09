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09:12 (мск), источник: Newslab.ru

В полиции рассказали подробности аварии Nissan и бензовоза

В полиции рассказали подробности аварии Nissan и бензовоза, сообщили 9 апреля в пресс-службе ГИБДД.

Стали известны подробности утренней аварии Nissan и бензовоза, сообщили 9 апреля в пресс-службе ГИБДД.

Напомним, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП в Рыбинском районе, в котором погибли двое человек. Авария произошла сегодня утром на 995 км — Nissan Murano по неизвестной пока причине выехал на полосу встречного движения и врезался в бензовоз.

Погибшему водителю было 28 лет. С ним в машине находилась 3-летняя дочь и жена, которая сидела на переднем сидении, рядом с мужем. Девочка находилась без удерживающего устройства на заднем сидении и погибла на месте. Ее отец скончался в машине скорой помощи, когда его везли в больницу. Единственная выжившая в этой аварии — молодая женщина. Она находится в больнице города Бородино.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы полиции, устанавливая все обстоятельства случившегося. Сотрудники ДПС обеспечивают безопасность движения и контролируют пропускную способность транспорта на участке ДТП.

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