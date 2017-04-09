Спасатели вывезли с острова игравших подростков

Игравших на островах на реке Кан детей заметили местные жители. Как подростки добрались до острова, неизвестно, но вернуться на берег, не подвергая свою жизнь опасности, шансов у них почти не было, поэтому жители города вызвали спасателей. Спасатели нашли детей и на лодке доставили на берег, где передали родителям.

Стоит отметить, что на реке Кан в некоторых местах уже проведено ослабление льда — в районе Зеленогорска по реке прошел небольшой ледоходный катер. Поэтому выход на лед сейчас крайне опасен.