В Зеленогорске пьяный мужчина с ножом напал на 70-летнего родственника, чтобы отобрать телевизор, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Похищенное 21-летний злоуиышленник сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды. Полицейским удалось по горячим следам задержать мужчину. Задержанный так и не смог толком объяснить, зачем пошел на кражу.

Сейчас мужчина находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело. За разбой он может получить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.