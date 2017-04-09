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09:08 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Зеленогорске пьяный мужчина с ножом напал на 70-летнего родственника

На преступление злоумышленник решился из-за телевизора.

В Зеленогорске пьяный мужчина с ножом напал на 70-летнего родственника, чтобы отобрать телевизор, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Похищенное 21-летний злоуиышленник сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды. Полицейским удалось по горячим следам задержать мужчину. Задержанный так и не смог толком объяснить, зачем пошел на кражу.

Сейчас мужчина находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело. За разбой он может получить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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