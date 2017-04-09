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09:21 (мск), источник: dostup1.ru

Два человека погибли в ДТП на станции Смолино

Смертельная авария произошла вечером 8 апреля.

Два человека погибли в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Сосновском районе (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-службы ГУ МВД по региону, смертельная авария произошла вечером 8 апреля на станции Смолино.

«У дома 6 по улице Набережной столкнулись Subaru и ВАЗ-2107. В результате ДТП оба водителя — 1990 и 1959 годов рождения — получили травмы, от которых скончались на месте», — уточнили в полиции.

В настоящее время сотрудники районного ОМВД устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

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