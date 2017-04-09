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10:18 (мск), источник: Volga News

В Самаре госпитализирована девушка, попавшая под иномарку на ул. Стара-Загора

В субботу, 8 апреля, в Самаре произошло ДТП с участием 23-летнего водителя автомобиля Nissan, получившего права в 2013 году, сообщают в ГУ МВД РФ по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, примерно в 19:15 он ехал по ул. Стара-Загора от проспекта Кирова в сторону ул. Г. Димитрова.

В пути около дома 177 по ул. Стара-Загора водитель сбил 21-летнюю девушку, которая получила телесные повреждения и была госпитализирована.

По факту ДТП проводится проверка.

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