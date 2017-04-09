В Самаре госпитализирована девушка, попавшая под иномарку на ул. Стара-Загора

По предварительным данным полицейских, примерно в 19:15 он ехал по ул. Стара-Загора от проспекта Кирова в сторону ул. Г. Димитрова.

В пути около дома 177 по ул. Стара-Загора водитель сбил 21-летнюю девушку, которая получила телесные повреждения и была госпитализирована.

По факту ДТП проводится проверка.