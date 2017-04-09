В Самаре госпитализирована девушка, попавшая под иномарку на ул. Стара-Загора
В субботу, 8 апреля, в Самаре произошло ДТП с участием 23-летнего водителя автомобиля Nissan, получившего права в 2013 году, сообщают в ГУ МВД РФ по Самарской области.
В субботу, 8 апреля, в Самаре произошло ДТП с участием 23-летнего водителя автомобиля Nissan, получившего права в 2013 году, сообщают в ГУ МВД РФ по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, примерно в 19:15 он ехал по ул.
В пути около дома 177 по ул.
По факту ДТП проводится проверка.