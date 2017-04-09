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09:06 (мск), источник: Newtimes.kz

Дерзкий житель Щучинска угнал и разбил автомобиль полицейских

Житель города Щучинска Акмолинской области угнал полицейский автомобиль, воспользовавшись отсутствием водителя, и попал на нем в ДТП, сообщает Tumba со ссылкой на Sputnik Казахстан.

Источник: Newtimes.kz

Житель города Щучинска Акмолинской области угнал полицейский автомобиль, воспользовавшись отсутствием водителя, и попал на нем в ДТП, сообщает Tumba со ссылкой на Sputnik Казахстан.

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«Житель Щучинска воспользовался временным отсутствием полицейского и угнал его служебное авто марки Kia. Инцидент произошел 5 апреля. Сотрудник батальона дорожного патруля находился в здании Бурабайского УВД, припарковав автомобиль рядом. В это время 22-летний молодой человек угнал машину», — сообщили в пресс-службе ДВД Акмолинской области .

Рискованного молодого человека в скором времени задержал автопатруль, однако за эти минуты он успел врезаться в бетонное ограждение терминала оплаты на трассе Астана — Щучинск.

«В результате наезда машина получила механические повреждения, люди не пострадали», — отметили в полиции.

В отношении молодого человека ведется досудебное расследование по статье «Угон». Мужчина водворен в изолятор временного содержания, ведется проверка.

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Дерзкий житель Щучинска угнал и разбил автомобиль полицейских
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